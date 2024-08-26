ЮАР отменила поставку боеприпасов в Польшу, чтобы они не попали на Украину

По мнению экспертов, ЮАР выразила поддержку России, отказав Польше в поставках боеприпасов.Решение ЮАР заблокировать крупный заказ боеприпасов для Польши является примером сложных последствий украинского конфликта, пишет издание La Nouvelle Tribune.
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