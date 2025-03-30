ПНИПУ: пыль, жвачка и косметика способствуют загрязнению среды микропластиком

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее значимые и неочевидные источники микропластика, попадающего в воду, почву, воздух и организмы людей и животных.
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