Время ожидания «Ласточек» на станциях МЦК в Ростокине сократят 6 июня

В связи с проведением спортивного мероприятия на стадионе «Лужники» 6 июня «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК), проходящие в том числе в Ростокине, будут курсировать с минимальным четырехминутным интервалом.
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