Водитель Land Rover наказан за самоуверенность

В описании видео отмечается, что произошло это на Таун-Крик-роуд (штат Джорджия, США). Пользователь Reddit с никнеймом 404photo подтверждает, что данный Land Rover Discovery второго поколения был зафиксирован на этом участке бездорожья.
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