Мнение: «В любом случае размер военного бюджета США будет астрономическим», – Владимир Шаповалов

В эфире программы «Мнение» политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов прокомментировал новость о том, что Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о выделении Пентагону более чем 1 трлн США.
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