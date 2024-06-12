В ЕС на смену престарелому «ястребу» Боррелю сватают «горячую эстонскую девушку»

Западная пресса не дает забыть о существовании эстонской премьерки Каи Каллас. Европейская версия Politico пишет о том, что Каллас имеет значительные шансы возглавить внешнеполитическую службу ЕС в новой Еврокомиссии –уже по итогам дележки постов после выборов в Европарламент.