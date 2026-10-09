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Число банкротств компаний в Германии превысило 15 тысяч за семь месяцев

Число банкротств компаний в Германии превысило 15 тысяч за семь месяцев

До 15 185 выросло число зарегистрированных банкротств компаний в Германии за январь — июль 2026 года, следует из данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), опубликованных 9 октября газетой Oldenburger Onlinezeitung.

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