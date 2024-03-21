ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Ввод французских войск на Украину развяжет России руки и привлечет её сторонников на поле боя – французский политик

Ввод французских войск на Украину развяжет России руки и привлечет её сторонников на поле боя – французский политик

Политнавигатор Если Франция введет свои войска на Украину официально, это откроет России дорогу для вовлечения своих сторонников в конфликт.

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Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Скоро неделя,как все массово обсуждают макрона и его планы. А в это время США убивают наших людей! И ? И....тишина во СМИ. Идеально работает американская пропаганда!
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9 час.
Юрий Стенякин
да ни хрена не будет, у нас все чиновники в Ницце отдыхают.
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8 час.
Геннадий Кресов
макарон дебил.
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5 час.

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