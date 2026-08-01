Reuters: OpenAI выявила утечку при расследовании взлома Hugging Face

Американская компания OpenAI после инцидента с платформой по машинному обучению Hugging Face выявила утечку ещё нескольких агентов искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
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