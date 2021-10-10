Врач заявил о резком ухудшении состояния Саакашвили в тюрьме

Состояние арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко ухудшилось, ему необходима госпитализация.
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