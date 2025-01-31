Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    В довесочек из инета: "Эх, наш менталитет: Садишься за руль — пешеходы уроды … Выходишь из машины — водители козлы!"Вот это поворот —...
  • Олег Самойлов
    Это КТО хочет кого-то или что-то говном полить? ГДЕ тут говнецо-то, ась? Теперь поехали про Февральский путч и Октябр...Вот это поворот —...
  • Андрей
    Вы опять ходите историю России дерьмом полить? Почему люди вспоминают только октябрьскую революцию? Ведь она была тол...Вот это поворот —...

Оказывается они давние подруги: Глава Люберец может сесть в тюрьму за связь с таджичкой, которой выдали квартиру

Оказывается они давние подруги: Глава Люберец может сесть в тюрьму за связь с таджичкой, которой выдали квартиру

Avia.pro - СМИ  История о том, как многодетная "малоимущая" семья вдруг получает роскошную субсидию, а потом оказывается, что глава города — её подруга, напоминает криминальный триллер с элементами абсурда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх