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За рулем

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Тюнеры установили на внедорожник обвес по цене неплохой машины

Тюнеры установили на внедорожник обвес по цене неплохой машины

Цена комплекта Esthete от Larte Design варьируется в зависимости от выбранного материала. Комплект на основе базальтового волокна обойдется за 27 400 долларов, а премиальная карбоновая версия будет стоить 39 200 долларов.

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