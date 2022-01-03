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«Не так страшны московские воши, как свои ГНИДЫ» - по предателю из «Амкара» на Украине ударили цитатой из Петлюры

«Не так страшны московские воши, как свои ГНИДЫ» - по предателю из «Амкара» на Украине ударили цитатой из Петлюры

Бывший украинский футболист Олег Мищенко, в сезоне-2016/2017 выступавший за «Амкар», поздравил своих бывших одноклубников по российскому клубу с новогодними праздниками.

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