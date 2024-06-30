Рогов: ВСУ обстреливают Токмак Запорожской области из тяжелых видов вооружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают город Токмак, который находится в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.