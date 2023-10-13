«Искандеры» в Харькове накрыли гостиницу с иностранными наемниками Юлия СоколоваНа улицах Харькова заметили известного обвиняемого в совершении террористических актов главу военной разведки Украины Кирилла Буданова всего за день до ракетного удара.
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