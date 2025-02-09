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Родные отвернулись от брата Владимира Кузьмина: «Он все деньги спустит, в приключения попадет»

Родные отвернулись от брата Владимира Кузьмина: «Он все деньги спустит, в приключения попадет»

Младший брат Владимира Кузьмина в последние годы пугает общественность: музыкант все чаще прикладывается к бутылке и теряет человеческий образ.

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