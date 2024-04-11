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«Тренер не соответствует уровню клуба». Ледяхов — о тренере «Спартака» Абаскале

«Тренер не соответствует уровню клуба». Ледяхов — о тренере «Спартака» Абаскале

Игорь Ледяхов раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Бывший полузащитник сборной России и «Спартака», а также экс-наставник красно-белых Игорь Ледяхов высказался о нынешнем тренере «народной» команды Гильермо Абаскале.

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