Более двух тысяч новых камер видеонаблюдения будет установлено в Дзержинске

В рамках реализации мероприятий программы «Дзержинск-100» и областной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» администрация города заключила муниципальный контракт с АО «ЭР — Телеком Холдинг» на создание и обеспечение работы системы видеонаблюдения и инфраструктуры мониторинга ситуации на территории городского округа Дзержинск.
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