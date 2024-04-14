Уголовное дело возбуждено в отношении нетрезвого водителя, сбившего ребенка на самокате

Ему грозит 7 лет лишения свободы Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который 13 апреля, двигаясь по двору у дома 101 по улице Первого Мая в Выборгском районе Петербурга на автомобиле «Тинго Вортекс», сбил 10-летнего мальчика на электросамокате.
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