Уголовное дело возбуждено в отношении нетрезвого водителя, сбившего ребенка на самокате

Ему грозит 7 лет лишения свободы Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который 13 апреля, двигаясь по двору у дома 101 по улице Первого Мая в Выборгском районе Петербурга на автомобиле «Тинго Вортекс», сбил 10-летнего мальчика на электросамокате.