НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Выступление в придорожной забегаловке?Российские телека...
  • Вовладар Даров
    Все они имеют!Макгрегор: ни США...
  • Сергей Дмитриев
    В. Суриков - самый историчный художник. Его "шероховатый" стиль хорошо передаёт время.Русский музей при...

Уголовное дело возбуждено в отношении нетрезвого водителя, сбившего ребенка на самокате

Уголовное дело возбуждено в отношении нетрезвого водителя, сбившего ребенка на самокате

Ему грозит 7 лет лишения свободы Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который 13 апреля, двигаясь по двору у дома 101 по улице Первого Мая в Выборгском районе Петербурга на автомобиле «Тинго Вортекс», сбил 10-летнего мальчика на электросамокате.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх