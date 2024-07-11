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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Зените»: «Костяк бразильский останется, думаю. Клуб укрепил позиции сильными русскими футболистами – вот и все»

Аршавин о «Зените»: «Костяк бразильский останется, думаю. Клуб укрепил позиции сильными русскими футболистами – вот и все»

– «Зенит» сейчас активно скупает российских футболистов – пришли Максим Глушенков, Сергей Волков, Юрий Горшков, Евгений Латышонок.

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