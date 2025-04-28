Спасатели МЧС РФ прибыли в Иран для оказания помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи

Авиация ведомства успешно приземлилась в городе Бендер-Аббас несмотря на сложные погодные условия. Российские спасатели сразу после прибытия провели с иранскими коллегами координационное совещание по сложившейся обстановке, обсудили дальнейшие оперативные действия и планы по тушению пожара, посетили полевой штаб.