Путин наградил орденом директора музея-заповедника «Кижи»

Елена Богданова отмечена президентом за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» директора музея-заповедника «Кижи» Елену Богданову.
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