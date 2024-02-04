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Военное обозрение

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Михаил Скопин-Шуйский: начало пути Русского Гектора

Михаил Скопин-Шуйский: начало пути Русского Гектора

Почему герой, освободивший Москву и сыгравший одну из центральных ролей в событиях Смуты – тяжелейшего периода российской истории – сегодня практически забыт.

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