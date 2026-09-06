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RT Russia

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Корреспондент RT показал обстановку на Общемосковском крестном ходе

Корреспондент RT показал обстановку на Общемосковском крестном ходе

Корреспондент RT Георгий Бабаян показал обстановку на Общемосковском крестном ходе По его словам, там «бесконечное человеческое море в обе стороны набережной от храма Христа Спасителя до самого Кремля».

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