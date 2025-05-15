Россия и США в Арктике: от конфронтации к положительному нейтралитету

«Господство на морях и в особенностивдоль великих путей, начертанныхгосударственными интересами илинациональной торговлей, являетсяглавным среди чисто материальныхэлементов могущества и процветаниянародов», – Альфред Мэхэн «Влияние морской силы на историю» «Я думаю, что это произойдёт», – прямо ответил президент Трамп на вопрос о присоединении Гренландии к США во время совместной пресс-конференции с Марком Рютте в Белом доме 13 марта.