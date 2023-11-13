KasperskyOS протестирована на смартфоне. В лаборатории «МегаФона»

Сотовый оператор «МегаФон» протестировал новую российскую операционную систему KasperskyOS на смартфоне азиатского происхожденияКак сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского», компания завершила тестирование смартфона с KasperskyOS for Mobile в России.
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