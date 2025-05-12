Дайджест дня: Fiat 500 с ДВС, несостоявшаяся «пятерка» BMW и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На заводе Stellantis в Турине началось тестовое производство хэтчбеков Fiat 500 Hybrid, то есть гибридной версии нынешней «пятисотки» образца 2020 года, которая изначально предлагается только в чисто электрической модификации.