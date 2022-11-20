Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Барзэл прервал 18-матчевую серию без голов, сделав дубль в игре с «Далласом». У него 2+19 в сезоне

Барзэл прервал 18-матчевую серию без голов, сделав дубль в игре с «Далласом». У него 2+19 в сезоне

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл прервал безголевую серию из 18 матчей. Нападающий клуба с Лонг-Айленда сделал дубль матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:5).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх