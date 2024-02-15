Штурмовики ВС России режут Авдеевку на куски: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 февраля 2024 года Юлия СоколоваБоевые действия в Авдеевке входят в решающую фазу, с российскими войсками, активно наступающими на город.