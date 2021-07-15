Дворец для собак и лифт для машин: 8 экстравагантных удобств в домах знаменитостей

Все мы знаем, что дома богатых и знаменитых снаружи выглядят как дворцы, а внутри состоят из целых лабиринтов бесконечных спален, домашних кинотеатров, личных спа-салонов и просто комнат, под завязку набитых дорогущими произведениями искусства.