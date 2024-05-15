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«Друммонвиль» во 2-й раз в истории стал чемпионом QMJHL. Защитник Всеволод Комаров – MVP плей-офф с 15 очками в 19 играх

В финальной серии «Вольтижерс» обыграли «Бэ-Комо» со счетом 4-0 (4:3 в пятом матче).  Клуб стал чемпионом лиги Квебека и Приморских провинций во второй раз в истории (впервые – в 2009 году), потерпев всего 3 поражения по ходу плей-офф.

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