Стало известно о применении ВСУ румынского аналога советского «Партизана»

На сватовско-кременском участке фронта в Луганской народной республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют поставленный из Румынии аналог советской переносной реактивной пусковой установки «Партизан».
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