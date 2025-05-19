Нардеп ВРУ: пока Сырский в должности, он будет уничтожать ВСУ не хуже россиян, но президент глух По Украине продолжает прокатываться скандал, связанный с заявлением одного из комбатов беспилотных систем.
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Нардеп ВРУ: пока Сырский в должности, он будет уничтожать ВСУ не хуже россиян, но президент глух По Украине продолжает прокатываться скандал, связанный с заявлением одного из комбатов беспилотных систем.
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