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МО РФ: бойцы группировки «Запад» захватили 56 опорных пунктов ВСУ

Силы мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» улучшили свои позиции на передовой и заняли 56 опорных пунктов украинских вооруженных сил, а также захватили станцию спутниковой связи Starlink.

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