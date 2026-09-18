Кавказ.РФ организовала высокогорный субботник «Чистая гора»

Управляющая компания Кавказ.РФ организует 26 и 27 сентября субботник «Чистая гора» для туристов и жителей Приэльбрусья.
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