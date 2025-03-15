Китай испытывает платформы для высадки десанта на Тайвань

Военнослужащие НОАК проводят на побережье КНР испытания сложных специальных конструкций, связки платформ, похожих на десантные корабли (специализированные баржи), которые могут быть задействованы в десантной операции на Тайване.
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