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Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье

Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье

Смерчи могут появиться в Подмосковье на фоне действия циклона «Бернадетт», однако вероятность этого невелика, сообщил Telegram-каналу «База» ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Виктор Степанченко.

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