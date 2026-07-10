Синоптик оценил вероятность появления смерчей в Подмосковье

Смерчи могут появиться в Подмосковье на фоне действия циклона «Бернадетт», однако вероятность этого невелика, сообщил Telegram-каналу «База» ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Виктор Степанченко.
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