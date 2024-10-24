МАГАТЭ проведет на Украине оценку инфраструктуры для ядерной безопасности

Пресс-служба МАГАТЭ информирует о том, что специалисты организации в рамках грядущего недельного периода посетят украинскую территорию для того, чтобы осмотреть связанные с ядерной сферой инфраструктурные объекты.
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