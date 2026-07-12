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Единственная дочь Савелия Крамарова выросла его копией, но полностью забыла русский язык: как живет наследница знаменитого актера

Единственная дочь Савелия Крамарова выросла его копией, но полностью забыла русский язык: как живет наследница знаменитого актера

Единственная дочь советского комика Савелия Крамарова, Батия, унаследовала от знаменитого отца его фирменный взгляд, однако выросла стопроцентной американкой.

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