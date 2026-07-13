Слухи о тяжелом недуге и жизнь в уединении: что происходит со здоровьем Софии Ротару

Поклонники и коллеги 78-летней Софии Ротару выражают глубокое беспокойство по поводу ее здоровья. Поводом для тревоги послужили редкие кадры с выступлений, на которых заметен выраженный тремор рук артистки, а также ее фактическое исчезновение со сцены.