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Бельгия и Нидерланды в плей-офф Евро, победа Украины, Кержаков возглавил «Нижний Новгород», Буффон в «Парме», Рамос попрощался с «Реалом» и другие футбольные новости

1. Седьмой игровой день Евро-2020 не принес сенсаций: Украина справилась с Северной Македонией (2:1), Дания дома показала блестящую игру, но все же уступила Бельгии (1:2) – де Брюйне был слишком хорош, а Нидерланды уверенно победили Австрию (2:0).

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