Игорь Саруханов сообщил о седьмом разводе

67-летний музыкант Игорь Саруханов расстался с молодой женой. Только недавно 67-летний Игорь Саруханов гордо позировал на публике с молодой женой — дизайнером Лесей Садовской, а теперь огорошил публику печальным известием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии