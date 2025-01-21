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Китай

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Си Цзиньпин провел встречу с деятелями, не являющимися членами КПК, по случаю наступающего праздника Весны

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ провел в Доме народных собраний встречу с ответственными лицами центральных комитетов демократических партий и Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев /ВАПТ/, а также представителями беспартийных деятелей.

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