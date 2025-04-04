Задержание подростка на мопеде

В такую сумму сотрудники Госавтоинспекции оценили незаконное управление транспортным средством. Патруль крымской дорожной полиции то ли случайно, то ли по сигналу жителей нагрянул в отдаленное село Зоркино Нижнегорского района Крыма и остановил катающегося по населенному пункту 16-летнего местного жителя на мопеде «ЗиД».