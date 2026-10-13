Сбои сервисов: 44% жалоб на Аптеку.Ру и Яндекс Пэй

Основная часть обращений о неполадках в Новосибирске за минувшие сутки связана с работой «Аптека.Ру» и «ЕИС Закупки», а среди сервисов «Яндекса» чаще всего упоминалась платёжная система «Яндекс Пэй».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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