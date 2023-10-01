В Брюсселе и Кишиневе было заключено соглашение о статусе миссии ЕС в Молдавии

В Брюсселе и Кишиневе было подписано соглашение о статусе миссии Европейского союза (ЕС) в Молдавии.Главной целью этой миссии станет борьба с внешними вмешательствами и подготовка к вступлению Молдавии в сообщество ЕС.
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