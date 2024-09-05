Директор центра ВСУ назвал причину большого числа жертв российского удара в Полтаве

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Директор 179-го объединенного учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве Игорь Мацюк заявил, что большое число жертв российского удара оказалось связано с нехваткой времени на укрытие курсантов в бомбоубежиже.