Названо самое модное нижнее белье

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное нижнее белье. Материал появился на сайте издания. Журналисты проанализировали показ международной ассоциации Lingerie Francaise, объединяющей ведущие французские бельевые дома.
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