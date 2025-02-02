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На Украине обеспокоены тем, что Зеленский так и не смог наладить контакт с Трампом

На Украине обеспокоены тем, что Зеленский так и не смог наладить контакт с Трампом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* выразил обеспокоенность, что Зеленский не смог выстроить эффективного канала коммуникации с новым президентом США Дональдом Трампом, хотя со дня инаугурации прошло уже две недели.

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