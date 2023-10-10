Движение по Крымскому мосту приостановили из-за восстановительных работ

Крымский мост временно закрыли для автотранспорта во вторник. Ограничения введены в связи с планируемыми восстановительными работами, сообщает Telegram-канал, информирующий о ситуации на автоподходах к мосту.
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